"Новатэк" на прошлой неделе выкупил 666 тыс. своих акций за 1,28 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Новатэк" в период со 27 по 1 октября 2021 года в рамках buyback выкупил с рынка 666 тыс. обыкновенных акций и GDR (соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет 1 к 10) компании. Об этом говорится в сообщении, размещенном на Лондонской бирже.

Цена выкупа не уточняется.

На закрытии торгов Московской биржи 1 октября акции "Новатэка" стоили 1926 рублей за бумагу. Таким образом, приобретенный пакет может оцениваться примерно в 1,28 млрд рублей.

Программа, принятая в 2012 г., предусматривает выкуп акций и депозитарных расписок на общую сумму до $600 млн. Действие программы неоднократно продлевалось. Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.

В течение 2020 года выкупила 8,4 млн своих акций за 8,08 млрд рублей. На 31 декабря 2020 года на балансе группы находилось 33,5 млн обыкновенных акций общей покупной стоимостью 20,4 млрд рублей. При этом они не будут принимать участие в голосовании на собрании акционеров.

Акции компании котируются на Московской бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежит 19,4% акций компании.