Дочерняя страховая компания Сбера вышла на рынок ОСАГО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Сберстрахование" - дочерняя компания Сбера - начала оформлять полисы ОСАГО по собственной лицензии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

"Дочерняя компания Сбера - "Сберстрахование" - приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении Сбербанка", - отмечается в сообщении.

В августе 2020 года Сбер запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО. Тогда сообщалось, что пока на площадке маркетплейса будут представлены ОСАГО сторонних компаний, однако Сбербанк работает над созданием своего продукта.

"После запуска ОСАГО от "Сберcтрахования" маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка. При этом я уверена, что "Сберстрахование" займет достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом. Компания будет расширять сеть продаж за периметром банка как в собственных, так и в партнерских каналах", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, чьи слова привела пресс-служба.

Для оформления ОСАГО от "Сберстрахования" понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Полис придет на электронную почту клиента сразу после оплаты, уточнили в Сбере.