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"Почта России" опровергла информацию о планах по выходу на IPO в 2023 году

Так в компании прокомментировали публикацию газеты "Ведомости", в которой говорилось о таких планах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Почта России" опровергла сообщение о планах по выходу на IPO в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет", - уточнили в компании, комментируя публикацию газеты "Ведомости".

В компании добавили, что опубликованные в статье издания материалы содержали маловероятный сценарий деградации коммерческой функции. Кроме того, они не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров компании.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала статью о планах "Почты России" выйти на IPO в 2023 году.

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