ЦБ рекомендовал проверять страховых агентов через QR-коды

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Банк России разослал страховым организациям письмо, в которых рекомендует размещать на сайтах и в офисах страховых агентов QR-коды. Они будут вести на реестр страховых агентов и брокеров. Проверка при помощи QR-кода даст возможность быстро убедиться, что у страхового агента действительно есть договор со страховщиком, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России рекомендует размещать на сайтах и в офисах страховых агентов, а также на их доверенностях и других документах ссылки на реестр страховых агентов и страховых брокеров, который по закону обязаны вести страховщики. Такую информацию следует размещать в виде QR-кода. Ссылка будет вести на реестр, находящийся на официальном сайте страховщика или объединения страховщиков", - отмечается в сообщении.

Способ даст возможность быстро и просто убедиться, что у страхового агента действительно есть договор со страховщиком. Таким образом, это поможет защитить потребителей страховых услуг от заключения договоров с псевдоагентами, которые могут нанести ущерб их интересам, подчеркнули в ЦБ.