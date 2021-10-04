Строительство первого участка второй линии метро Казани обойдется в 41,1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Работы на первом участке второй линии казанского метрополитена обойдутся в 41,1 млрд рублей. Их окончание запланировано на август 2027 года, сообщил гендиректор АО "Казметрострой" Марат Рахимов в понедельник на совещании в мэрии Казани.

"Всего стоимость строительства первого участка второй линии оценивается в 41,1 млрд рублей. Планируемый срок завершения работ - август 2027 года. <…> Оперативное выполнение на данный момент составляет более 5,5 млрд рублей. В этом году проведены уже три аукциона на строительство первого участка второй линии на сумму 1,7 млрд рублей", - сказал Рахимов.

По его словам, до конца года планируется провести еще два аукциона на 1,6 млрд рублей. Все аукционы касаются основных строительных работ. В настоящий момент работы ведутся на всех четырех станциях новой ветки. Общая длина участка составляет 5,7 тыс. метров, перспективная пропускная способность - 30 пар поездов в час.

Вторая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях "Яшьлек" и "Дубравная". Строить первый участок второй линии метрополитена от станции "Фучика" до станции "Сахарова" начали в 2018 году.

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.