Чернышенко ожидает конкретных предложений по дальнейшей поддержке отрасли радиоэлектроники

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает на формирование конкретных предложений по развитию и поддержке отрасли отечественной радиоэлектроники в рамках форума "Микроэлектроника 2021". Приветствие вице-премьера участникам форума опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"В современных условиях ограничений у отечественной электроники есть уникальные возможности не только отвоевать позиции на российском рынке, но и выйти на международный рынок. Для этого важно объединить усилия всех ключевых игроков. В этом году в форуме принимает участие более 400 организаций, и я рассчитываю, что по окончании будет сформирован список конкретных предложений по развитию и поддержке отрасли", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в рамках мер поддержки отечественных производителей и крупных компаний-заказчиков отечественной радиоэлектронной продукции уже поддержано три крупных сквозных проекта, еще семь будут запущены в ближайшее время, общая стоимость которых составляет 134 млрд рублей, порядка 50 млрд рублей из них будут выделены из федерального бюджета.

30 сентября правительство РФ утвердило правила господдержки на закупку отечественной радиоэлектроники, согласно которым субсидии - до 4 млрд рублей в год - будут предоставляться на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет. Кроме того, сама компания должна вложить в проект не менее 100 млн рублей за весь период, а также взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объеме по итогам его реализации составит не менее 70%.

О форуме

Форум "Микроэлектроника 2021" проводится в седьмой раз при поддержке Минпромторга, Минобрнауки и ГК "Ростех".