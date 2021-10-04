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Fitch понизило прогноз по рейтингу ОГК-2 с "позитивного" до "стабильного"

Рейтинг компании подтвержден на уровне "BBВ-"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу ОГК-2 с "позитивного" до "стабильного", рейтинг компании подтвержден на уровне "BBВ-", следует из сообщения агентства.

"Пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что показатели кредитоспособности ОГК-2, хотя и будут оставаться сильными в течение следующих трех лет, не будут соответствовать более высокому рейтингу ввиду расширения инвестиционных планов, предусматривающих новые проекты модернизации, и истечения срока действия практически всех договоров о предоставлении мощности (ДПМ) к концу 2024 года", - отмечается в сообщении.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).

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