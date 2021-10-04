{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Цена на газ в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. кубометров

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт·ч
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi

ТАСС, 4 октября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

На эту тему
Стремительный рост цен: что происходит на мировом газовом рынке
Стремительный рост цен:

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м, а затем и $1 100.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

В АТОР заявили, что турпоток из России в Стамбул почти сравнялся с показателем 2018 года
За восемь месяцев 2021 года турпоток составил 381 346 человек
Читать полностью