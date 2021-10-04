Налоговая служба Австралии заявила о намерении изучить данные из Pandora Papers

СИДНЕЙ, 4 октября. /ТАСС/. Австралийское налоговое управление (ATO) намерено изучить опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) финансовые документы под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры") об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Об этом сообщается в заявлении заместителя главы ведомства Уилла Дэя, опубликованном на сайте учреждения в понедельник.

"Нам известно, что Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные, называемые "Досье Пандоры". АТО регулярно изучает информацию, полученную из различных источников, в рамках борьбе с уклонением от уплаты налогов и будет анализировать эти данные, чтобы выявить любые возможные связи с Австралией. Мы, безусловно, рассмотрим этот набор сведений и сравним его с теми, что у нас уже есть, чтобы выявить любые потенциальные связи", - указал в своем заявлении Дэй.

Глава австралийского налогового ведомства подчеркнул, что АТО имеет прочные международные связи, позволяющие применять комплексный подход к выявлению и борьбе с международным уклонением от уплаты налогов и [налоговой] преступностью, однако появление таких данных "автоматически не означает, что имело место уклонение от уплаты налогов или преступление". "Существует целый ряд законных причин, по которым у кого-то может быть офшорный банковский счет или структура", - уточнил Дэй.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки из примерно 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей.