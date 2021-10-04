Гендиректором "Яндекс.Еды" назначили экс-главу продуктового направления "Яндекс Go"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роман Маресов назначен генеральным директором "Яндекс.Еды". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Генеральным директором "Яндекс.Еды" назначен Роман Маресов, ранее руководивший продуктовым направлением "Яндекс Go". В новой роли он сфокусируется на развитии продукта "Яндекс.Еды" для ресторанов и магазинов-партнеров и дальнейшем улучшении опыта курьеров, сотрудничающих с платформой", - говорится в сообщении.

Маресов присоединился к "Яндексу" в 2017 году.

В компании добавили, что возглавлявший "Яндекс.Еду" Дмитрий Масюк будет отвечать за комплексное развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании, а также за появление новых пользовательских сценариев на стыке существующих сервисов. В его блок войдут "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", сервис скидок "Едадил" и вертикаль потребительских товаров "Яндекс.Маркета". При этом структура фудтех-бизнеса не поменяется.

В компании подчеркнули, что по итогам 2020 года "Яндекс" впервые вошел в число лидеров рынка e-grocery. Общий объем продаж FMCG (продукты массового спроса) в "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Еды" достиг 24 млрд рублей. Во втором квартале 2021 года на FMCG пришлось уже 39% всего оборота "Яндекс.Маркета".