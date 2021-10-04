Украинская оппозиция считает, что Киев должен вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Украина должна последовать примеру Венгрии и вернуться к практике прямых контрактов с "Газпромом" на поставку газа. Об этом заявил в понедельник сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко.

"Я считаю, что мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом", так как это сделала Венгрия, которая реально защищает свое население от колебаний на европейском рынке", - заявил Бойко во время заседания согласительного совета Верховной рады.

Компания "Оператор ГТС Украины" заявляла 1 октября о прекращении транзита газа в Венгрию. Сообщалось также о том, что Киев лишился импорта из этой страны по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.