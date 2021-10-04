США начинают процесс освобождения от пошлин некоторых товаров КНР

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приступают к процессу временного освобождения от таможенных пошлин определенных китайских товаров. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, который касался первой фазы американо-китайской торговой сделки.

"Мы начинаем целенаправленный процесс по исключению [китайских товаров] из-под действия пошлин. Мы также будем держать открытой возможность для дополнительных процессов по исключению в будущем", - отметила она, добавив, что США "начинают перестраивать свою торговую политику в отношении Китая".

Представитель исполнительной власти пояснила, что США "перезапускают процесс", подразумевающий временное освобождение некоторых китайских товаров от американских торговых пошлин, которые тем не менее будет действовать. "Мы ожидаем, что тарифы, в отношении которых мы объявляем о процессе исключения, будут сохраняться в течение этого процесса", - подчеркнула она. По ее словам, в рамках этого решения Вашингтон хочет "убедиться, что использует [этот процесс] для приведения существующих тарифов в соответствие со своими приоритетами", связанными с благополучием американских рабочих и фермеров.

При этом, по словам представителя администрации, целью США "не является эскалация напряженности в торговых отношениях с Китаем или заострение внимания на ошибочной стратегии предыдущей администрации". "В то же самое время, когда мы пытаемся противодействовать несправедливой и принудительной [торговой] практике, мы будем использовать весь спектр имеющихся у нас средств для того, чтобы торговые отношения между США и Китаем работали на американских рабочих, наши отрасли и цепочки поставок", - добавила она.

Другой американский чиновник, также участвовавший в брифинге, сообщил, что США не планируют вести переговоры с Китаем по переходу ко второй фазе двустороннего торгового соглашения. "Мы не стремимся ко второй фазе переговоров [по торговой сделке]", - отметил он.

Об американо-китайских торговых отношениях

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

15 января 2020 года стороны заключили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Согласно договоренностям, Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения. Администрация Трампа также исключили из пошлин некоторые китайские товары.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР "провалилась". Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений.