США намерены вести торговые отношения с Китаем с позиции силы

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в рамках своей стратегии вести торговые отношения с Китаем с позиции силы. Об этом заявит в понедельник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Выдержки из выступления Тай распространил ее аппарат.

"Сегодня я расскажу об отправной точке стратегического видения нашей администрации по перестройке нашей торговой политики в отношении Китая для защиты интересов американских рабочих, предприятий, фермеров и производителей, а также укрепления нашего среднего класса", - скажет она.

Говоря о новом подходе Вашингтона, торгпред отметит: "В отличие от прошлой нынешняя администрация будет действовать с позиции силы, потому что мы инвестируем в наших работников и нашу инфраструктуру". "Мы по-прежнему испытываем серьезную обеспокоенность по поводу государственной и нерыночной торговой практики Китая, которая не была учтена в первой фазе [двусторонней торговой] сделки. По мере того, как мы будем добиваться выполнения условий первой фазы, мы будем поднимать эти более широкие политические вопросы в Пекине", - добавит Тай.

"И мы будем использовать весь спектр имеющихся у нас средств и разрабатывать по мере необходимости новые средства защиты американских экономических интересов от вредной политики и практики", - подчеркнет торгпред.

Она считает, что США "необходим новый, целостный и прагматичный подход в отношениях с Китаем, который действительно может способствовать достижению [американских] стратегических и экономических целей как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе".

Об американо-китайских торговых отношениях

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.