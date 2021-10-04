Торгпред США в ближайшие дни встретится с вице-премьером КНР

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в ближайшие дни проведет встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ и обсудит с ним аспекты американо-китайского торгового соглашения. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"В ближайшие дни Тай возобновит прямые контакты со своим коллегой в Китае. Это будет включать в себя обсуждение с Китаем его обязательств в рамках первой фазы, но это также будет шанс для Тай подтвердить, что Соединенные Штаты будут защищать себя, используя все доступные им средства, от <...> [китайской торговой] политики, которая наносит ущерб нашим рабочим, производителям и общим экономическим интересам", - сказала она.

Торгпред, добавила ведущая брифинга, "намерена провести откровенный разговор со своим коллегой о результатах деятельности Китая в ходе первой фазы [торгового] соглашения". "Я думаю, необходимо рассматривать контакты Тай с ее коллегой Лю Хэ в том контексте, что должностные лица [обеих стран], по мнению президента [США Джо] Байдена, ведут важные, практические, целенаправленные беседы, которые расширяют возможности лидеров", - добавила представитель администрации, говоря о недавней телефонной беседе Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Международная торговая система

По словам представителя исполнительной власти, США "будут работать со своими союзниками и партнерами-единомышленниками над созданием международной торговой системы, которая будет справедливой и обеспечит здоровую конкуренцию". "Часть этой работы уже ведется. <...> Тай расскажет о том, как мы формируем глобальную коалицию для достижения наших общих приоритетных целей", - отметила она.

Торгпред США выступит в понедельник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По данным ведущей брифинга, Тай собирается "привести несколько примеров того, как недобросовестная торговая практика Китая нанесла ущерб [американским] рабочим и промышленности и несправедливо дала Пекину преимущество в международной торговле".

"Мы всегда рассматривали наш подход к торговым отношениям с Китаем как необходимость проявлять гибкость и проворство. <...> Мы посмотрим, как Китай отреагирует на то, что Тай подробно изложит завтра [в понедельник], и внесем соответствующие коррективы [в свой подход]. Мы не хотим лишать себя возможности выбора [возможных различных] вариантов или заранее загонять себя в рамки определенного курса действий. Мы готовы действовать, чтобы защищать американских рабочих, фермеров, производителей и бизнес от несправедливой торговой политики", - добавила чиновник.

По ее словам, США "будут рады, если Китай изменит практику, которая наносит ущерб американским фирмам и рабочим". "Мы признаем, что Китай может просто не изменить [эту практику], и что у нас должна быть стратегия ведения дел с Китаем таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть", - сказала представитель вашингтонской администрации.

Об американо-китайских торговых отношениях

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.