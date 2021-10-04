Комиссия Совбеза обсудила обеспечение устойчивого развития РФ с учетом углеродного налога

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности России по экологической безопасности провела очередное заседание, сообщает в понедельник пресс-служба аппарата СБ.

"Рассмотрены организационные и правовые меры, направленные на обеспечение устойчивого развития России в условиях введения углеродного налога в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.