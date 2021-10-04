В Киеве заявили, что виртуальный импорт газа на Украину возможен через Польшу и Словакию

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. После прекращения транзита российского природного газа в Венгрию через территорию Украины у Киева остается возможность импортировать его по так называемому виртуальному реверсу только из Польши и Словакии. Об этом сообщил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Виртуальный реверс давно доступен по всем направлениям, где есть транзитный поток. В настоящее время это Словакия и Польша", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в Facebook.

1 октября "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа в Венгрию, из-за чего Киев лишился импорта из этой страны по виртуальному реверсу. "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, по газопроводу "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год. Срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.