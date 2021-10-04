Атомфлот определился с производителем ремонтных работ и техобслуживания на своих судах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. АО "Атомэнергоремонт" (ремонтная организация атомно-энергетической отрасли России, входит в Росатом) в ближайшие три года по заказу Атомфлота (входит в Росатом) будет осуществлять техническое обслуживание (ТО) и ремонт судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) и судов атомного технологического обслуживания (АТО). Такие данные следуют из документов, размещенных на портале госзакупок.

"ТО и ремонт <…> осуществляются в отношении судового оборудования, <…> включая установки, агрегаты, механизмы, устройства, судовые системы и помещения, обеспечивающие работоспособность судов с ЯЭУ и судов АТО", - говорится в техническом задании.

Общая стоимость трехлетнего контракта - 1,3 млрд рублей. Из этой суммы 250 млн рублей будет потрачено до конца текущего года. По 400 млн рублей будут израсходованы в 2022-м и 2023-м годах На 2024 год запланированы работы на 250 млн рублей. Срок окончания договора - 30 сентября 2024 года.

АО "Атомэнергоремонт" - головная специализированная ремонтная организация атомно-энергетической отрасли России, генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и других промышленных предприятий. Компания выполняет более 70% ремонтных работ на площадках АЭС.