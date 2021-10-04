В АТОР заявили, что турпоток из России в Стамбул почти сравнялся с показателем 2018 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Стамбул за восемь месяцев 2021 года составил 381 346 человек и практически сравнялся с показателем за аналогичный период 2018 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления культуры и туризма турецкой столицы.

"В 2021 году количество российских туристов в Стамбуле уже практически сравнялось с показателями благополучного 2018 года (тогда за 8 месяцев из нашей страны приехали 388 676 туристов)", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Количество россиян, которые посетили Стамбул в январе - августе 2021 года, оказалось на 78,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 15% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года. Всего столицу Турции в январе - августе посетили 4 млн 854 тыс. иностранных туристов. Доля граждан России в общем турпотоке составляет 7,85%. При этом по итогам восьми месяцев 2019 года этот показатель составлял 4,5%. По предварительным прогнозам, в сентябре - декабре 2021 года в Стамбул могут прилететь еще около 230-240 тыс. россиян, отметили в ассоциации.

Согласно данным управления культуры и туризма провинции Анталья, на которые ссылается АТОР, с января по сентябрь 2021 года курорты этого региона посетили 7 млн 016 тыс. туристов, из них 38,45% (2 млн 698 тыс.) прибыли из России. В сентябре данный показатель составил 45%, рассказали в ассоциации.