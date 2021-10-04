Минтруд надеется, что программа поддержки трудоустройства инвалидов заработает с 2022 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты рассчитывает, что программа субсидирования работодателей для трудоустройства инвалидов начнет работать в РФ с 2022 года. Об этом в понедельник заявил первый замминистра Алексей Вовченко.

"Нам все равно еще нужно будет принимать системные меры со стороны государства: это стимулирование работодателей для трудоустройства инвалидов. Это будет прямое экономическое субсидирование тех, кто принимает на работу инвалидов, инвалидов по слуху", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы Всероссийского общества глухих в год его 95-летия и итогам Международной недели глухих 2021 года.

Отвечая на вопрос о том, когда программа субсидирования найма инвалидов заработает, Вовченко заявил, что в Минтруде надеются, что со следующего года. "Мы надеемся, что со следующего года мы успеем в бюджет <...> с этим заскочить", - отметил замминистра.

Президент Владимир Путин в 2020 году говорил, что доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь более чем 51%. Вовченко в рамках Петербургского международного экономического форума в текущем году отмечал, что более 1 млн инвалидов трудоспособного возраста - треть от общего числа - официально трудоустроены в РФ.