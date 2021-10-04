Энергопотребление в России в сентябре выросло на 6,4%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в сентябре 2021 года составило 84,9 млрд кВт·ч, что на 6,4% выше, чем в сентябре 2020 года, говорится в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 7,4% в годовом выражении - до 87,2 млрд кВт·ч.

При этом в ЕЭС России энергопотребление возросло на 6,4% (83,6 млрд кВт·ч), а производство - на 7,4% (85,9 млрд кВт·ч).

Тепловые электростанции в ЕЭС России в сентябре произвели 44,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 14,3% больше, чем годом ранее, гидроэлектростанции - 17,5 млрд кВт·ч (+0,9%). При этом атомные электростанции выработали 18,2 млрд кВт·ч электроэнергии, что сопоставимо с показателем за сентябрь 2020 года, а электростанции промышленных предприятий увеличили производство на 2,7%, до 5,4 млрд кВт·ч.