Акции "Газпрома" обновили исторический максимум

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Газпром" в ходе торгов на Московской бирже достигала 369,66 рубля за штуку, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки на 12:50 мск.

К 13:14 мск акции "Газпрома" замедлили рост и торговались на уровне 368,86 рубля (+1,54%).

Исторический максимум держался с мая 2008 года, когда бумаги компании торговались на уровне 369,5 руб. за штуку.

В ходе торгов 4 октября цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, превысив $1 200 за 1 тыс. куб. м.