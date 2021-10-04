{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Акции "Газпрома" обновили исторический максимум

Их стоимость в ходе торгов на Московской бирже достигала 369,66 рубля за штуку
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Газпром" в ходе торгов на Московской бирже достигала 369,66 рубля за штуку, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки на 12:50 мск.

На эту тему

К 13:14 мск акции "Газпрома" замедлили рост и торговались на уровне 368,86 рубля (+1,54%).

Исторический максимум держался с мая 2008 года, когда бумаги компании торговались на уровне 369,5 руб. за штуку.

В ходе торгов 4 октября цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, превысив $1 200 за 1 тыс. куб. м.

Теги
Россия
Колебания курса рубля
ЦБ повысил курс доллара на 5 октября до 72,92 рубля
Это на 0,24 копейки выше предыдущего показателя
Читать полностью