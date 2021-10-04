Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать ожидания от министерской встречи ОПЕК+

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать итоги предстоящей плановой видеоконференции министров стран ОПЕК+.

"Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи", - сказал Песков журналистам в понедельник, комментируя вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле.

Пресс-секретаря президента также спросили, встречался ли глава российского государства в преддверии этой видеоконференции с кем-либо из лидеров стран, входящих в картель. Песков ответил, что в целом "в данном случае эта работа ведется вице-премьером [России Александром] Новаком". "У президента каких-либо контактов [не было]", - добавил он.

Министры стран ОПЕК+ на плановой видеоконференции в понедельник обсудят, насколько их график увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре 2021 года.