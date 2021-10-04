{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Дочка" "Русала" выплатит 291 млн рублей за нанесение вреда экологии

В Росприроднадзоре отметили, что "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" избегала исполнения обязательств по плате за негативное воздействие на природу с 2015 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (СУАЛ, входит в "Русал") по решению Арбитражного суда Уральского округа должна выплатить задолженность в 291 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Росприроднадзора.

"Арбитражный суд Уральского округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с "Сибирско-Уральской алюминиевой компании" в размере 291 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В Росприроднадзоре напомнили, что СУАЛ избегал исполнения обязательств по плате за негативное воздействие на природу с 2015 года. В том числе компания намеренно затягивала судебный процесс, указали в ведомстве. "В 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра представленных доказательств в нескольких инстанциях требования управления [Росприроднадзор] были удовлетворены в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

Теги
Россия
"Сибур" и "Таиф" закрыли сделку по объединению
"Сибур" 4 октября завершил размещение облигаций на $3,024 млрд для второго этапа сделки
Читать полностью