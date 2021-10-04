"Дочка" "Русала" выплатит 291 млн рублей за нанесение вреда экологии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (СУАЛ, входит в "Русал") по решению Арбитражного суда Уральского округа должна выплатить задолженность в 291 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Росприроднадзора.

"Арбитражный суд Уральского округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с "Сибирско-Уральской алюминиевой компании" в размере 291 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В Росприроднадзоре напомнили, что СУАЛ избегал исполнения обязательств по плате за негативное воздействие на природу с 2015 года. В том числе компания намеренно затягивала судебный процесс, указали в ведомстве. "В 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра представленных доказательств в нескольких инстанциях требования управления [Росприроднадзор] были удовлетворены в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.