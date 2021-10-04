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Ситуация с ценами на бензин в России

Цена бензина Аи-95 на бирже опустилась ниже 60 тыс. рублей за тонну впервые с 21 сентября

Бензин Аи-92 также подешевел, его цена на бирже опустилась за день на 0,3%, до 57,47 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу в ходе торгов в понедельник снизилась на 1%, до 59,77 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина этой марки опустилась ниже 60 тыс. рублей за тонну впервые с 21 сентября, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 также подешевел, его цена на бирже опустилась за день на 0,3%, до 57,47 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизельного топлива уменьшилась на 0,2%, до 52,18 тыс. рублей за тонну, зимнего дизельного топлива - на 1,4%, до 53,6 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена топочного мазута выросла на 1,2%, до 26,76 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, установленный 1 октября (26,45 тыс. рублей за тонну). При этом топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 1,2%, до 52,2 тыс. рублей за тонну, после того, как 1 октября установила рекорд впервые с 29 октября 2018 года (52,84 тыс. рублей за тонну).

Стоимость сжиженных углеводородных газов на бирже увеличилась на 0,5%, до 40,42 тыс. рублей за тонну.

Теги
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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