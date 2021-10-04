ВТО прогнозирует рост мировой торговли товарами на 10,8% в 2021 году

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает, что рост мировой торговли товарами в 2021 году составит 10,8%. На 2022 год она прогнозирует рост на уровне 4,7%, говорится в опубликованном в понедельник прогнозе организации.

"Объем мировой торговли товарами, как ожидается, вырастет на 10,8% в 2021 году", - полагает ВТО, подчеркивая. Прогноз был пересмотрен в сторону повышения: в марте эксперты ожидали роста показателя на 8% в текущем году.

В докладе говорится, что в 2022 году "рост торговли должен замедлиться до 4,7%". Это более высокий показатель, чем ожидалось ранее. В марте ВТО прогнозировала на будущий год увеличение торговли товарами на 4%.