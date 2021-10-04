Тюменские власти направят пострадавшим от засухи агропредприятиям 550 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Тюменской области направит 550 млн рублей на поддержку животноводческих предприятий, пострадавших от засухи. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"Для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота из областного бюджета сельхозпредприятиям будет выделяться по 10 тыс. рублей на одну корову. Общий объем поддержки превысит 550 млн рублей", - говорится в сообщении.

Положение о порядке выделения средств для поддержки пострадавших от засухи животноводческих предприятий утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор, добавили в оперштабе. "Надеюсь, эта мера господдержки поможет нашим сельхозпроизводителям без серьезных потерь преодолеть последствия засушливого лета и сохранить высокие темпы развития мясного и молочного животноводства", - приводят в сообщении слова губернатора региона Александра Моора.

Сельхозпроизводителям потребуется подать заявку и подготовить необходимый пакет документов."Все хозяйства Тюменской области, за исключением личных подсобных хозяйств, имеющие молочное поголовье скота и мясное неплеменное поголовье получат данную поддержку. Надеемся, что все, кому положено получить, получат ее. <…> Сельхозпроизводители испытывают проблемы с кормами, их качеством и количеством", - пояснил ТАСС начальник управления по животноводству, главный госинспектор Тюменской области в области племенного животноводства Рустем Бетляев, отметив, что 16 из 22 районов Тюменской области пострадали из-за засухи.

Согласно постановлению правительства области, поставка кормов и оплата их стоимости произойдет до конца 2021 года.

Глава Тюменской области ранее сообщал, что в регионе в 2021 году зафиксировали самые масштабные пожары за последние 10 лет. В регионе в мае стояла аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов Цельсия, в некоторых случаях огонь подходил к населенным пунктам.