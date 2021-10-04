Мантуров: акциз на сталь не должен распространяться на электросталеплавильные заводы

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Акциз на сталь, который будет введен в России с 2022 года, не должен распространяться на электросталеплавильные заводы, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем на то, что акциза по электросталеплавильным заводам не должно быть", - сказал Мантуров.

По итогам совещания премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в сентябре было объявлено, что в РФ с 2022 года будет введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7%.

В Минпромторге позднее заявляли, что считают необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза в связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства - покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально интегрированными компаниями.

Также электрометаллургические заводы попросили правительство РФ освободить их от уплаты акциза в письме за подписью руководителей десяти производителей на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

Однако в опубликованном проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенном в Госдуму в четверг, об освобождении электрометаллургических заводов от уплаты акциза сказано не было. Согласно законопроекту, ставку акциза на жидкую сталь предлагается ввести в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Если средняя за календарный месяц экспортная цена на сляб опускается ниже 300 долларов за тонну, то ставка акциза принимается равной нулю.