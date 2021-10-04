В КБР создадут агротехнопарк и кластер легкой промышленности

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) создадут агротехнопарк и кластер легкой промышленности для оказания господдержки местному населению в организации собственного бизнеса. Эти меры помогут в том числе и легализации бизнеса, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ планирует программу создания в Северо-Кавказском федеральном округе специализированных промышленных площадок, резиденты которых смогут воспользоваться всем спектром мер господдержки с сфере предпринимательства.

"Инициатива Минэкономразвития РФ по созданию зон экономического благоприятствования направлена, в том числе, и на вывод предприятий из тени. Планируется создавать такие площадки, где государство формирует инфраструктуру, некое подобие технопарков, и предоставляет площадки для предпринимательской деятельности. В эту тему мы тоже хотим войти, создав один агротехнопарк на 100 га, второй будет формировать в КБР кластер легкой промышленности (планируется организовать в Нальчике на 8-10 га в промышленной зоне), где будут размещаться предприятия по производству обуви, текстильщики, кожники и другие", - рассказал Рахаев.

В первом случае будет создана инфраструктура для работы тепличного хозяйства, которая включает в себя водоснабжение, агротехническое обслуживание и другие необходимые услуги, вплоть до создания общей агрономической службы. "Предпринимателю будет предложен надел до двух га, где он сможет работать, пользуясь механизмами государственной поддержки. По истечении 10 лет или того периода, на который обозначена отработка по этой инфраструктуре, каждый будет иметь право приватизировать эти гектары и мы получаем 50 предпринимателей", - добавил он, отметив, что в данной зоне рассматриваются возможности создания сельскохозяйственных кооперативов.

Рахаев подчеркнул, что подобная практика пользуется популярностью у жителей региона, в КБР был создан один из первых агробизнес инкубаторов в стране, который показал свою эффективность. "Туда мы заводим начинающих предпринимателей, и на сегодняшний день это один из заметных очагов активности предпринимателей. Есть зона для обучения фермеров, мини-фермы, работает фруктохранилище на 800 тонн, обучающие классы, своя лаборатория", - перечислил собеседник.

По заключению многих экспертов, в регионе присутствие теневого бизнеса находится на уровне среднего по стране, а что касается стоимостной оценки и степени влияния, то он в пределах среднестрановой погрешности, отметил министр.