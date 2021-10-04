Минэнерго предложило модернизировать электросети за счет инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ предлагает рассмотреть возможность предоставления инфраструктурных кредитов для модернизации электросетей. Об этом заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в ходе круглого стола "Проектная деятельность в субъектах РФ", организованного Советом Федерации.

Грабчак обратил внимание, что тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения уже попали в программу по предоставлению инфраструктурных кредитов, в то время как основным источником финансирования реконструирования электросетей являются тарифные источники естественных монополий.

"И здесь есть некие ограничения по росту тарифа, особенно для населения, что, конечно же, сдерживает реновацию развития этих сетей, - сказал он. - И здесь, возможно, хотели дать предложение по рассмотрению распространения вот этой практики инфраструктурных кредитов на сети энергоснабжения малого класса напряжения".

По его словам, Минэнерго совместно с правительством разрабатывает соответствующие нормативно-правовые акты и на уровне федеральных законов, и на уровне постановлений. "Мы надеемся на вашу поддержку", - заключил замминистра.