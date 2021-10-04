Суд в Испании принял сторону Шакиры в вопросе уклонения от уплаты налогов

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Испанский административный суд обязал налоговые органы республики выплатить компенсацию колумбийской певице Шакире, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на юристов певицы.

"Это [решение суда] демонстрирует нам, что суды выступают против критериев налоговых органов чаще, чем может показаться, даже аннулируя неправильно упорядоченные налоговые платежи", - заявил один из представителей защиты исполнительницы.

Юристы Шакиры не уточнили, какую сумму она получит и когда.

Представители суда в Барселоне, где проживает певица и где ей грозит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, заявили, что решение административного суда не имеет отношения к уголовному делу. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе Высшего суда Каталонии, пока никаких изменений в деле Шакиры нет.

В июле судья счел достаточными основания для того, чтобы певица предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет Шакиру в шести преступлениях, совершенных с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Защита настаивает на отсутствии прямых доказательств того, что в это время певица проводила в Испании более 183 дней в год - срок, после истечения которого человек автоматически становится налоговым резидентом королевства.

По версии адвокатов, в данный период времени Шакира проживала на Багамах. Сторона обвинения полагает, что певица все же проводила большую часть времени в каталонской столице, учитывая ее отношения с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.