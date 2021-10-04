Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал восстановить добычу нефти на 400 тыс. б/с в ноябре

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник рекомендовали странам альянса ОПЕК+ продолжить план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре, сообщил ТАСС один из делегатов. Об этом также говорится в проекте итогового коммюнике, с которым ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что министрам стран соглашения ОПЕК+ "рекомендовано продолжить реализацию решения по регулированию добычи нефти, принятому на 20-й встрече министров".

Речь идет о заседании 1 сентября, когда страны ОПЕК+ также сохранили план по восстановлению добычи нефти на 400 тыс. б/с. Это же подтвердил и источник ТАСС, участвующий в переговорах. "Никаких изменений - на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сути рекомендации.

В коммюнике также говорится, что следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 4 ноября 2021 года.

Сразу после завершения мониторингового комитета ОПЕК+ началась встреча министров стран ОПЕК+.