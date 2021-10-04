"Газпром межрегионгаз" отмечает улучшение дисциплины по платежам за газ в СКФО

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потребители на Северном Кавказе стали более дисциплинированными в отношении платежей за газ. Об этом заявил в понедельник глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в интервью телеканалу РБК.

"Хочу сказать, что платеж за газ в месяц соразмерен по сумме с оплатой за мобильный телефон. Среди положительных моментов также хочу отметить продолжающееся укрепление платежной дисциплины потребителей, в том числе и Северо-Кавказского федерального округа. Здесь в качестве плюсов серьезный рост оплаты в Чечне и Дагестане, и это нас тоже радует", - сказал он.

Густов добавил, что компания применяет систему поощрений для прилежных плательщиков. "По снижению цены [на газ] есть сложности, потому что стоимость поставки газа населению регулируются государством, и мы не в праве снижать, но какие-то другие такие приятности, конечно, придумываем для наших абонентов, которые хорошо платят за газ", - сказал он.

Из отчета Счетной палаты РФ по итогам 2020 года следует, что низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северного Кавказа негативно влияет на темпы газификации регионов. "Газпром межрегионгаз" сообщал, что общая задолженность потребителей за поставленный природный газ в 2020 году выросла за год на 2,4%, до почти 180 млрд рублей. Большая часть долга - порядка 100 млрд рублей - накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа.