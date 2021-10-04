Инвестор планирует вложить более 1,4 млрд рублей в молочную ферму в Можайске

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Новая молочная ферма на 2 тыс. голов появится в подмосковном Можайске, предприятие "Милк-Дей" намерено инвестировать в проект свыше 1,4 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Новая крупная молочная ферма на 2 тыс. голов появится рядом с деревней Настасьино в Можайском городском округе региона. Строительство молочного комплекса будет возводиться в два этапа с производственной мощностью от 11,2 млн литров молока в год и созданием линии производства кисломолочной продукции. Предприятие "Милк-Дей" планирует вложить в строительство объекта более 1,4 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В материале поясняется, что соглашение о реализации проекта планируется заключить в рамках работы всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021", которая будет проходить с 5 по 8 октября в выставочном центре парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области.

Воскресенский уточнил, что первую очередь молочной фермы планируется запустить во II квартале 2023 года. Будет создано около 80 рабочих мест.

По словам министра, под реализацию проекта планируется предоставить земельный участок площадью порядка 3 тыс. га.