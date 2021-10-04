Комплекс сооружений газоочистки на волгоградском заводе позволил снизить выбросы на 80%

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Выбросы серосодержащих веществ на абразивном заводе в Волжском Волгоградской области в 2021 году снизились на 80%. Вопросы, над которыми в настоящее работают власти региона и руководство компании, позволят предприятию получить в 2022 году экологический паспорт, сообщили в понедельник в пресс-службе обладминистрации.

Вопросы модернизации производства, совместных экопроектов и программ социально-экономического развития Волжского и региона обсуждались на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с руководством компании "Муругаппа групп".

"Мы отмечаем серьезное продвижение компании в реализации экологических программ и проектов. Это способствовало существенному снижению ущерба экологии Волгоградской области и Волжского. Вопросы, над которыми мы вместе продолжаем сейчас работать, позволят в течение 2022 года получить предприятию экологический паспорт", - цитирует пресс-служба председателя концерна Муругаппана Мутию Муругаппана.

В пресс-службе отметили, что в январе 2021 года в строй ввели третью очередь газоочистки для снижения выбросов серосодержащих веществ. "На предприятии разработана и действует программа экологического контроля в соответствии с требованиями законодательства", - добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что более 500 млн рублей составит объем инвестиций Волжского абразивного завода в развитие площадки в 2021 году. Всего за последние десять лет собственники вложили в предприятие 2,8 млрд рублей. В числе приоритетных направлений развития производства - вопросы экологии.

По словам губернатора региона, завод эффективно справился со своими задачами в период пандемии коронавируса, предприятию удалось сохранить рынки сбыта в России и за рубежом, развивается и предлагает новые виды продукции, а производственные объёмы остаются на уровне допандемийного периода. "Несмотря на все трудности предприятие уверенно работает и сохраняет свои рынки в России и за рубежом, развивается и предлагает новые виды продукции. Инвестиции идут на пользу - мы видим большую работу по модернизации площадки", - цитирует пресс-служба главу Волгоградской области.