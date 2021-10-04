Венесуэла планирует принять 77 чартерных рейсов из России на остров Маргарита

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэла планирует принять в общей сложности 77 чартерных рейсов на остров Маргарита в рамках соглашения, подписанного с российской туристической компанией Pegas Touristik. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

По его словам, Pegas Touristik подписала соглашение с Министерством туризма Венесуэлы об эксклюзивных полетах на принадлежащий стране остров Маргарита, расположенный в Карибском море. "Уже было осуществлено два рейса. Эти два рейса прибыли на остров Маргарита полными: самолет этого рейса может перевезти 440 пассажиров, и в первом рейсе было 437 пассажиров, а во втором - 440, - отметил посол. - Планируется произвести 77 рейсов, два раза каждую неделю".

Дипломат также напомнил, что в мае первый прямой пассажирский рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa прибыл из Москвы в Каракас. "Полеты осуществляются четко один раз каждые две недели. Мы видим поток людей, которые хотят приехать в Венесуэлу c туристическими целями. Есть также венесуэльцы, которые живут в России, и россияне, которые работают в Венесуэле, - добавил он. - Это уникальная возможность для того, чтобы безопасно и напрямую прилететь в Венесуэлу и обратно".

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Согласовано выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Москва - Каракас. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.