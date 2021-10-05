Экспресс в будущее: как добыча якутского газа выходит на новый уровень

"Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) в последние несколько лет проходит полномасштабную трансформацию, стремясь стать одним из лидеров российской газовой отрасли. Так, на прошедшем в конце сентября Тюменском нефтегазовом форуме компания сообщила, что планирует увеличить свою капитализацию в сто раз. О том, что уже удалось сделать на пути к этой цели, - в материале ТАСС и ЯТЭК

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) - компания с почти шестидесятилетней историей, связанной с Республикой Саха (Якутия). Природный газ здесь открыли в октябре 1956 года в устье реки Вилюй. В 1960-м был заложен поселок Кысыл-Сыр - в переводе с якутского это означает "Красная горка". Здесь же по сей день находится производственная площадка компании. Экстремальные температуры (от −65 °C до +40 °C), сезонность работ, вечная мерзлота и обилие гнуса сформировали особые условия, в которых вынуждены работать люди.

Основная цель, стоявшая перед компанией в те годы, - организовать газоснабжение центральной Якутии. Она определила характер геологоразведки и логику строительства инфраструктуры. Однако уже тогда советское государство понимало перспективы новой газоносной провинции и ее близость к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономика Японии быстро набирала обороты, страна была крупнейшим покупателем газа в регионе. Несколько раз начинались проекты глобального освоения месторождений Центральной Якутии и выхода к восточному побережью через строительство магистрального газопровода. В архивах ЯТЭК сохранились решения разных лет с трассировками газопроводов.

Но в конце 80-х и 90-е годы стране стало не до этих амбиций, институциональный подход к задаче был полностью утрачен. "Якутгазпром" - так называлась тогда компания, - а затем и ПАО "ЯТЭК" оставалось местечковым предприятием, ограниченным периметром внутреннего рынка Центральной Якутии. К компании несколько раз подходили крупные российские и зарубежные игроки, но по разным причинам быстро "остывали". У рынка сложилось впечатление, что в Центральной Якутии есть лишь фрагментированные месторождения исключительно местного масштаба. Спустя почти 30 лет, в 2019 году, в компанию пришел инвестор, который сформировал новые цели по добыче якутского природного газа. ЯТЭК по-другому взглянула на свою историю операционной деятельности и в первую очередь - на огромный, но разрозненный опыт геологоразведки и эксплуатации месторождений. В то время у компании был скважинный фонд более 170 единиц и огромный объем информации о работе промыслов. Но эти данные никогда не анализировали как единый комплекс. Теперь же у ЯТЭК появился амбициозный план, уходящий корнями еще в доперестроечные времена, - вывести якутский газ на внешний рынок. Амбиции и вызовы Главный вопрос касался сырьевой базы. Для его решения в Тюмени сформировали офис из лучших специалистов в области моделирования и интерпретации, закупили новое вычислительное "железо", лицензии Emerson и другие современные софтверные решения. Были мобилизованы технологии в области геофизики - к приходу новой команды выяснилось, что на основном Средневилюйском месторождении никогда не производились работы по сейсмике и вообще не сохранились образцы кернов. Были построены две новые скважины с большим объемом работ по геофизическому исследованию скважин (ГИС) и отбору керна.

Все это позволило построить современные геологические и гидродинамические модели месторождений в районе присутствия. Цифровизация как скелет Цифровизация, считает генеральный директор ПАО "ЯТЭК" Андрей Коробов, это скелет, на который наращиваются "мускулы" компании. Речь идет о каналах связи, местах хранения и способах обработки информации, инновационных софтверных и технологических решениях.

"Наше правило при подходе к созданию такой инфраструктуры - максимум эффективности за разумные деньги. Что мы построили? Много оптоволокна и высокочастотных каналов связи, одну из первых в стране Private LTE сеть совместно с ПАО „Ростелеком“, новые мощности для хранения и бэкапа данных. Приземлили на эту инфраструктуру ERP, Power BI, геоинформационные системы на базе ArcGIS и 3DBIM-модели производственной площадки и месторождения", - отмечает Коробов. Так компания создала свою цифровую экосистему, на которую может приземлять любые бизнес-операции и масштабироваться. Философия и экология "Жизнь и философия ЯТЭК строятся на принципах устойчивого развития - ESG, - утверждает Коробов. - Может показаться, что акценты на экологии, социальной политике и прозрачности противоречат принципам максимальной маржинальности бизнеса. Но глобальные тренды на уровне государств, крупных институциональных инвесторов и компаний показывают, что сейчас это единственный правильный путь развития и капитализации в долгосрочной перспективе". Новая команда сформулировала и экологическую стратегию ЯТЭК. "За два года мы успели реализовать ряд сложных технологических проектов в области экологии. Достигли сокращения выбросов газов, дегазации и деэтанизации на 160 тыс. тонн в год. Станция биологической очистки воды позволила говорить о нейтральности по водообороту для производственной площадки. Строим системы экологического мониторинга, проводим ежегодные компенсационные мероприятия", - рассказывает глава компании, добавляя, что "работа только начинается". По его словам, огромный выбор технологий и решений подтолкнул ЯТЭК к стратегическому партнерству с фондом "Сколково" в его программе Greentech Startup Booster.

Социальная политика ЯТЭК создала социальную программу развития территории своего присутствия, предполагающую обеспечение достойного уровня жизни как своих сотрудников, так и жителей Якутии. "Мы успели многое сделать. В этом году совместно с фондом „Новый дом“ и „КБ Стрелка“ закончили полную реновацию общеобразовательной школы на 460 учеников в городском поселке Кысыл-Сыр, теперь занимаемся ее переоснащением и оказываем методическую помощь, - добавляет Коробов. - Мы готовы поделиться тем, что сделали, - удивительным проектом преображения типовой школы 1970-х годов в современное образовательное учреждение, строительством и ремонтом целого перечня социальных объектов". Одновременно с этим создан ряд обучающих и профессиональных программ, а совместно с Агентством стратегических инициатив запущена программа промышленного туризма. По мнению Коробова, она коренным образом меняет образ компании как для внешнего мира, так и для коллектива. Ребрендинг Новая команда ЯТЭК привела корпоративные органы управления к институциональному виду. Из семи членов созданного заново совета директоров трое - независимые профильные директора, профессионалы отрасли. Также были созданы эффективные системы внутреннего контроля и аудита, обеспечен высокий уровень прозрачности в принятии решений. Все это в комплексе позволило получить рейтинги А от АКРА и В - от Fitch, а также разместить облигационные займы на фоне значительного спроса от рынка. Созданы все основания для новой эмиссии акций компании. "Кардинальное обновление компании потребовало поменять ее лицо, ее внешний вид. Мы решили „переодеться и побриться“, сменить наш бренд", - рассказывает Коробов в докладе на стратегической сессии Тюменского нефтегазового форума, добавляя, что специально выбрал эту площадку для подобного заявления. "Первый раз именно здесь мы официально вышли во внешний мир с нашим новым брендом. Мы постарались вложить в него историю и аутентичность, принципы устойчивого развития и поступательную энергию", - отмечает глава ЯТЭК.