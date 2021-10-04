Доля просроченных россиянами кредитов в августе снизилась с 4,5% до 4,4%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Доля просроченных россиянами более чем на 90 дней кредитов уменьшилась до 4,4% на 1 сентября 2021 года, месяцем ранее показатель составлял 4,5%, годом ранее - 5,4%. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Такой уровень просрочки является минимальным за время наблюдений (с 2012 года), следует из статистики.

В абсолютном выражении объем просроченной задолженности составил 1,025 трлн рублей на 1 сентября, что на 0,2% выше, чем месяц назад, и на 1,75% выше показателя год назад.

Общая сумма задолженности на начало сентября составили 23,1 трлн рублей, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23% по сравнению с началом сентября 2020 года.