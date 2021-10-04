Продажи кормов для домашних животных в России за январь - август выросли на 8,3%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи кормов для домашних животных в России за январь - август 2021 года выросли на 8,3%, составив 103 млрд рублей. Об этом сообщила вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина со ссылкой на данные компании Nielsen.

"За январь - август 2021 года по сравнению с январем - августом 2020 года, по данным Nielsen, в России мы видим рост на 8,3% в деньгах и на 5,5% в объеме", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам исследования городской инфраструктуры для домашних питомцев. Тимошина пояснила, что в 2021 году темп роста продаж ускорился из-за пониженного спроса в 2020 году, связанного с карантином.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Mars Petcare, в денежном выражении продажи кормов составили 103 млрд рублей, а в объемах - 445 тыс. тонн.

Тимошина отметила, что 80% владельцев кошек и 52% владельцев собак кормят животных готовыми кормами промышленного производства.

Всего в России, по данным Mars Petcare, насчитывается 63,5 млн домашних собак и кошек. За три года их число выросло на 12,1 млн. В Москве - более 3 млн питомцев, 41% семей имеют собаку или кошку. Самые популярные породы собак в Москве - чихуахуа, йоркширский терьер, тойтерьер, а среди кошек - британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сибирская и мейн-кун, сообщила Тимошина.