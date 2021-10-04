Новак заявил, что страны ОПЕК+ в августе исполнили обязательства по сделке ОПЕК+ на 119%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в августе исполнили обязательства по сделке ОПЕК+ на 119%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" после заседания ОПЕК+.

По словам Новака, текущая цена на нефть, которая выросла до $82 за баррель, объективно отражает ситуацию на рынке.

"Рынок всегда объективно отражает текущую ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос,соответствует ли цена на нефть ситуации на рынке.

"За последние полтора года, с момента начала пандемии и нефтяного кризиса, общие остатки [запасов нефти в мире] снизились на 364 млн баррелей, и на сегодняшний день они на 130 млн [баррелей] ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован", - добавил вице-премьер.

По словам Новака, Россия видит улучшение ситуации на рынке нефти, идет восстановление экономики, восстанавливается баланс спроса и предложения, но все еще сохраняются риски из-за распространения новых штаммов коронавируса.

"Мы видим распространение дельта-штамма, который, действительно, может влиять [на текущую ситуацию на рынке нефти]. Сегодня мы видим, что за последний месяц, за август, мониторинг показал увеличение авиаперевозок и автомобильных, в 195 странах уже 6 млрд вакцин произведено", - отметил Новак.

При этом Россия ожидает традиционного снижения спроса на нефть в IV квартале 2021 года. "Мы будем мониторить ситуацию. Как известно, в IV квартале спрос снижается, а наши планы по наращиванию - они равномерны, поэтому будем смотреть, как рынок будет балансироваться", - добавил вице-премьер.