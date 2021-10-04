{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Азербайджан намерен в ноябре довести добычу нефти до 647 тыс. баррелей в сутки

Квота страны по сделке ОПЕК+ в октябре 2021 года составила 640 тыс. баррелей

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджан в ноябре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 647 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго страны.

"Азербайджан поддержал принятое министрами [стран] ОПЕК+ на 21-м заседании решение об увеличении в ноябре добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Новая "Хартия о сотрудничестве" предусматривает увеличение в Азербайджане в ноябре суточной добычи нефти еще на 7 тыс. баррелей, до 647 тыс. баррелей. Обязательство по сокращению добычи составит 71 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в рамках решения о ежемесячном коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки Азербайджан получил возможность каждый месяц наращивать добычу примерно на 7 тыс. баррелей в сутки.

Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ в октябре 2021 года составила 640 тыс. баррелей.

Теги
Азербайджан
Россия получила право поставлять свиной желатин и коллаген в Аргентину
Предприятия, заинтересованные в экспорте такой продукции в Аргентину, должны пройти обследование на соответствие импортным требованиям и быть внесены в реестр экспортеров ИС "Цербер"
Читать полностью