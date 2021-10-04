Продажи товаров duty free на Хайнане в первый день выходных 1 октября выросли на 122%

ХАЙКОУ /Китай/, 4 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в первый день семидневных выходных по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября - прим. ТАСС) составил 171 млн юаней (около $26,7 млн), что на 122% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Такие данные таможни города Хайкоу публикует газета "Хайнань жибао".

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и ассортимент беспошлинных товаров.

Власти Китая позиционируют эту программу в качестве важной части проекта построения на Хайнане свободного торгового порта. Объем продаж товаров в магазинах duty free на Хайнане за первые шесть месяцев текущего года составил 26,76 млрд юаней (около $4,1 млрд). Это на 257,2% превысило показатель за январь - июнь 2020 года.

В этом году в городе Хайкоу были открыты два новых магазина беспошлинной торговли. До этого на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в курортном городе Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. В июне 2022 года еще один крупный торговый центр товаров duty free в Хайкоу будет сдан в эксплуатацию.