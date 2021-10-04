В Дании заявили о выполнении Nord Stream условий для ввода трубопровода в эксплуатацию

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Датского энергетического агентства.

"4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", - отмечается в сообщении.

Агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года и разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года. "Разрешения были выданы при ряде условий, некоторые из которых должны были быть выполнены до начала строительства, а некоторые - до введения в эксплуатацию. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь - все условия для эксплуатации трубопровода В", - поясняется в пресс-релизе

В сообщении также подчеркивается, что "остались некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию".