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В Дании заявили о выполнении Nord Stream условий для ввода трубопровода в эксплуатацию

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года и разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Датского энергетического агентства.

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"4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", - отмечается в сообщении.

Агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года и разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года. "Разрешения были выданы при ряде условий, некоторые из которых должны были быть выполнены до начала строительства, а некоторые - до введения в эксплуатацию. Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь - все условия для эксплуатации трубопровода В", - поясняется в пресс-релизе

В сообщении также подчеркивается, что "остались некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию".

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