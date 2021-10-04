Убытки аграриев Татарстана составили свыше 28 млрд рублей из-за недобора урожая

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Хозяйства Татарстана недополучили за счет недобора урожая в 2021 году свыше 28 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики в понедельник.

"По предварительным расчетам, в этом году хозяйства республики недополучили за счет недобора зерновых, масличных культур и сахарной свеклы свыше 28 млрд рублей, по сравнению со среднемноголетними пятилетними показателями", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что уборка зерновых культур уже завершена. "Урожай формировался при аномальных погодных условиях. К сожалению, это отразилось на результатах работы сельчан. По оперативным данным, в закрома Татарстана поступило более 2,4 млн тонн зерна", - сообщает пресс-служба.

По данным Минсельхозпрода республики, средняя урожайность составляет 15,7 ц/га. Свыше 100 тыс. тонн собрали Чистопольский, Алексеевский, Арский районы Татарстана.