Первую нитку "Северного потока - 2" начали заполнять газом после разрешения Дании

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - отмечается в сообщении. Оператор газопровода также сообщил о том, что на нитке были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, отметили в компании. Там также сообщили, что газопровод "прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию".

В понедельник Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года и разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года.

Там отмечали, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь - все условия для эксплуатации трубопровода B. В сообщении также подчеркивается, что "остались некоторые условия, прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию".