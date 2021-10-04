Угольщики Кузбасса будут заключать инвестсоглашения для вывоза свыше 53 млн т на восток

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кабмин обязал угольщиков Кузбасса заключать инвестсоглашения для вывоза свыше 53 млн т продукции в восточном направлении. Это следует из постановления правительства РФ, которое вносит дополнения в правила недискриминационного доступа к перевозкам по железной дороге.

"Распределение пропускных и провозных способностей инфраструктуры в восточном направлении для обеспечения экспортных перевозок сырьевых энергетических грузов <…> из Кемеровский области - Кузбасса в отношении объемов таких перевозок, превышающих 53 млн тонн в год, осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации между грузоотправителями (угольными компаниями), каждый из которых является стороной инвестиционного соглашения", - говорится в дополнении к правилам.

В документе уточняется, что речь идет о направлении части доходов на создание инвестпроектов, не связанных с добычей угля, энергетикой, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Соглашения при этом заключаются между угольщиками и правительством Кемеровской области.