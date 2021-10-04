Эксперты: дальневосточная концессия станет ключевым путем развития инфраструктуры ДФО

ТАСС, 4 октября. Механизм "дальневосточной концессии, реализация которого началась в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), станет ключевым путем развития инфраструктуры макрорегиона в ближайшие годы, поскольку без государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке крайне сложно реализовать крупные проекты силами только государства или частной компании. Об этом ТАСС заявили опрошенные эксперты.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.

По словам генерального директора Национального центра ГЧП Павла Селезнева, для проектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке еще более критичной является проблема недостаточного платежеспособного спроса на инфраструктурные услуги из-за низкой плотности населения. "Многие проекты, которые в Центральной России могли бы быть реализованы исключительно как коммерческие, без бюджетного софинансирования, на Дальнем Востоке просто не будут коммерчески привлекательными, и для их успешной реализации необходимо "бюджетное плечо", а предоставить его эффективно и на принципах партнерства на данный момент без использования механизмов ГЧП невозможно", - считает эксперт.

О том, что вопрос объединения ресурсов государства и бизнеса особо важен именно для Дальнего Востока, говорит и управляющий партнер, глава практики инфраструктуры и ГЧП международной юридической фирмы Squire Patton Boggs Александр Долгов.

"Мне кажется, это вообще единственный путь развития инфраструктуры на Дальнем Востоке, потому что очевидно, что ни государство за свой счет, ни частные компании своими силами не решат те задачи, которые стоят на Дальнем Востоке. Единственный вариант - это объединение ресурсов, причем разных, не только финансовых. Я говорю в том числе о ноу-хау, управленческих практиках, человеческом ресурсе. Это просто неизбежно, и очень хорошо, что государство наконец-то достаточно креативно подходит к решению вопроса", - заявил эксперт.

Пилотные и перспективные проекты

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, среди пилотных проектов, которые предполагается реализовать по программе "Дальневосточная концессия", есть создание безуглеродной атомной генерации в Якутии, строительство дороги Билибино - Наглёйнын для Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе, а также возведение медучреждений в Магадане. Также по дальневосточной концессии будет создана социальная инфраструктура в поселке Новая Чара на севере Забайкальского края, где идет освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди, а в Хабаровском крае построят детский центр отдыха и оздоровления.

"Всем дальневосточным регионам остро необходима новая инфраструктура, которую надо создавать опережающими темпами. "Дальневосточная концессия" - это, по сути, инфраструктурная ипотека, позволяющая распределить бюджетные средства, объем которых существенно ниже реальных потребностей региона, таким образом, чтобы использовать в качестве рычага для привлечения частных инвестиций в создание новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры", - подчеркнул глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Среди направлений, по которым в дальнейшем может быть актуален механизм "дальневосточной концессии", эксперты в первую очередь называют транспортную инфраструктуру. Об этом, в частности, сказал руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: "Мне кажется, здесь может идти речь о каких-то отдельных объектах транспортной инфраструктуры. Дальний Восток большой, и понятно, что каких-то масштабных трасс в северной части, например, ждать не следует. Но тем не менее мы знаем, что есть проекты тех же мостовых переходов, которые иногда удачно, иногда неудачно реализуются, я имею в виду затянутые сроки строительства".

Генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев считает, что из-за большой концентрации природных ресурсов в ДФО новый механизм государственно-частного партнерства будет также интересен при развитии сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры для крупных добывающих, промышленных, перерабатывающих и логистических объектов. В частности, по мнению эксперта, местные инвесторы будут заинтересованы в проектах социальной и коммунально-энергетической сферы, а крупные - в создании транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных, логистических и ресурсодобывающих предприятий.