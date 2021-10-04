Брюссель рассматривает включение атомной энергетики в список "зеленых" источников энергии

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия рассматривает вопрос признания атомной энергетики в качестве "зеленого" источника энергии. Об этом заявил в понедельник по прибытии на заседание Еврогруппы (Совета министров экономики и финансов зоны евро) в Люксембурге вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, выступление которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Что касается сферы атомной энергетики, то в этой связи был проведен ряд исследований. ЕК в настоящее время размышляет над этими исследованиями, и в этом случае важно, чтобы мы признали роль атомной энергетики в качестве низкоуглеродного источника энергии", - сказал он.

По его словам, ЕК считает нынешний рост цен на газ временным явлением, который лишь ускорит переход в ЕС к "зеленой" энергетике.