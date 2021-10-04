ЕК одобрила план восстановления экономики Финляндии на сумму более €2 млрд

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила Национальный план восстановления и устойчивости Финляндии в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU) на сумму порядка €2,1 млрд. Об этом заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Рада сообщить, что ЕК решила дать "зеленый свет" плану восстановления Финляндии", - сказала она. По ее словам, план "включает реформы и инвестиции" и "будет способствовать зеленому и цифровому переходу Финляндии".

В мае прошлого года Еврокомиссия предложила создать в рамках нового бюджетного плана целевой фонд восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса в размере €750 млрд на семь лет. Этот инструмент получил название "ЕC нового поколения" (Next Generation EU). Все деньги для этого фонда Еврокомиссия планирует привлечь в качестве коммерческих кредитов, погашение которых рассчитано до 2058 года.