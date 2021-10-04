Россия получила право поставлять свиной желатин и коллаген в Аргентину

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свиного желатина и коллагена в Аргентину. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзором и Национальной службой здоровья животных и качества сельхозпродукции (SENASA) Министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Аргентина согласован ветеринарный сертификат для поставок свиного желатина и коллагена из России и Аргентину", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, предприятия, заинтересованные в экспорте такой продукции в Аргентину, должны пройти обследование на соответствие импортным требованиям и быть внесены в реестр экспортеров ИС "Цербер".

"Согласование сертификата является одним из этапов получения права поставок желатина и коллагена на рынок Аргентины. Следующим шагом станет оценка SENASA системы ветеринарного контроля в России и утверждение списка предприятий - экспортеров", - заключили в Россельхознадзоре.