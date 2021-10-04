Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре вырос на 3%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 3% и составил 89,2 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (+40%) и денежный рынок (+19%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 1,6 раза, объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 1,3 раза.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 6,4% и составил 4,3 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 40%, до 2,816 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 128 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 67,5 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке составил 12,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 580,5 млрд рублей. Объем торгов фьючерсами составил 166,9 млн контрактов, опционами - 4,6 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца увеличился на 15,8%, до 805,4 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 1,6 раза и составил 171,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке достиг 25,3 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 6,8 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 18,5 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,149 трлн рублей, или $15,7 млрд.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 19%, до 46,3 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 2,106 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 1,3 раза и составил 11 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 10,8 млрд рублей (2,6 т), серебром - 0,2 млрд рублей (3,7 т).